شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة”: المملكة على مشارف انتهاء جائحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، أن المملكة ولله الحمد على مشارف الانتهاء جائحة كورونا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن الجميع حكومة وشعبًا نحمد الله تعالى على ما تم صدوره من بيانات تتعلق بالمرحلة الحالية والتي وصلنا إليها بعد جهد كبير وتعاون من الجميع حتى وصلنا إلى أننا على مشارف الانتهاء من وباء كورونا.

وأضاف أن ما تم كان بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم الذي تم بذله من جهة قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الواعية وشعبنا المستجيب الذي قدم أروع الأمثلة في مواجهة هذه الجائحة.

وأكد أن المملكة طبقت أفضل البروتوكولات العالمية، وأن برنامج اللقاحات غطى أكثر من 99% من المستهدفين.

وأشار إلى أن المملكة ضمن الدول العالمية التي تشهد نزولا في أعداد الإصابات بانخفاض يصل إلى 95%.