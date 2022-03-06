شكرا لقرائتكم خبر عن “الجوازات” توضح مزايا خدمة “الاتصال المرئي” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة “الاتصال المرئي” تتيح لكافة المستفيدين من خدمات الجوازات، بالتواصل المرئي مع مدير عام الجوازات، في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة.

وأشارت الجوازات إلى أن خدمة الاتصال المرئي هي قناة الخليج 365 لجميع المستفيدين في جميع الإدارات بكافة المناطق مع مدير عام الجوازات.

وأضافت أنها تهدف إلى تحسين معايير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر مختلف المنصات الرقمية.