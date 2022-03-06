شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة: اعتقال أكثر من 64 شخصاً في احتجاجات مناهضة للحرب في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت منظمة تراقب الاحتجاجات إنه تم اعتقال أكثر من 64 شخصاً في مظاهرات مناهضة للحرب في أقصى شرق روسيا وشرق سيبيريا.



وقالت المنظمة إن محتجين تم اعتقالهم في احتجاجات في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية المطلة على المحيط الهادي ومدينة إيركوتسك في سيبيريا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، ولم يتسن لها الوصول إلى المتحدثين باسم الشرطة في أي من المدينتين.