شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين بينهم أسيران محرران فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 7 فلسطينيين، بينهم أسيران محرران في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين سفيان جمجوم وجعفر القواسمي، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما"، موضحة أنه تم اعتقال فلسطيني آخر في بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.. أما في شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال قرب حاجز "شافيه شمرون" العسكري شمال غرب نابلس فلسطينين اثنين لدى مرورهما قرب الحاجز على الطريق الواصل بين نابلس وجنين.