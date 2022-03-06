شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: رفع القيود داخل المساجد عقب استقرار مستوى الحالة الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الهيئة العامة للأوقاف وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، المجالس الإدارية بالمساجد إلى اتخاد الإجراءات برفع القيود الاحترازية داخل المساجد، بدءا من صلاة مغرب اليوم.

وكان مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أعلن أن المركز سيرفع التباعد بالمساجد عقب استقرار مستوى الحالة الوبائية وانحسار الموجة الرابعة لجائحة كورونا، التي مرت دون أضرار، كان لها الأثر الكبير في تخفيف الإجراءات الاحترازية.