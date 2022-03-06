شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الجزائر: 1400 من مواطنينا فروا من أوكرانيا نحو الدول المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية، عبد الحميد عبداوي، أن 1400 جزائرى عبروا من أوكرانيا نحو البلدان المجاورة، وصرح عبداوي لوسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء حوالي 76 جزائريا من أوكرانيا معظمهم طلبة.

وأكد المتحدث، أنه سيتم برمجة رحلات إجلاء جديدة حسب طلب الرعايا الجزائريين، مشددا على أن حمايتهم أولوية الأولويات لدى السلطات وأشار مدير الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، أن الأوضاع الأمنية حالت دون إعادة جثمان الشاب الجزائري من أوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لدى الجالية الجزائرية في أوكرانيا، مؤكدا أن سياسة الدولة الجزائرية تكمن في النأي عن المشاركة في أي نزاع.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت عدة مرات، اليوم الأحد، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر، حيث تتزايد المؤشرات على إيمان الغرب بأن كييف ستسقط في النهاية بأيدي القوات الروسية.