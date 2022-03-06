شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الكويت يطلب عقد جلسة «سرية» لمجلس الأمة لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس الوزراء الكويتى عقد جلسة خاصة «سرية» طارئة لمجلس الأمة نظرًا للظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية اوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر اقليميًا ودوليًا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى.وفق"القبس".

وتقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحى بخطاب لرئيس مجلس الأمة جاء فيه أن المرحلة الحالية تتطلب اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا.

وأوضح الراجحى أنه وعملًا بنص المادة 72 و69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تتقدم الحكومة لمجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة سرية غد الاثنين لاطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكافة الاحتمالات التى قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.