رئيس وزراء العراق يشدد على حق بلاده فى استعادة كل الآثار المهربة والمسروقة

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، على حق بلاده في استعادة كل الآثار العراقية التي جرى تهريبها أو سرقتها قبل عام 2003 وبعده، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاسترداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الكاظمي افتتح المتحف الوطني العراقي بعد إعادة تأهيله وإجراء أعمال الصيانة على قاعاته، موضحة أن الافتتاح تزامن مع يوم التسامح الوطني ومرور عام على الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق ولقائه التاريخي بالمرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني.

وأشارت إلى أن الكاظمي افتتح أيضاً معرض الآثار العراقية المستردة من 5 دول هي: (الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، اليابان، إيطاليا، لبنان).