شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الكويتية: استئناف صلاة التراويح والقيام بالمساجد فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أن المساجد ستستقبل المصلين في صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك كما هو معتاد قبل جائحة "كورونا" مع الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات المختصة في الكويت؛ وذلك حرصا على سلامة المصلين وتمكينا لهم من أداء الصلاة.
وذكرت "الأوقاف الكويتية" في بيان اليوم الأحد، أنه تم وضع خطة متكاملة في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأن خطة استقبال الشهر الكريم تأتي بعدما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات مع تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المصلين.