الأوقاف الكويتية: استئناف صلاة التراويح والقيام بالمساجد فى شهر رمضان

وذكرت "الأوقاف الكويتية" في بيان اليوم الأحد، أنه تم وضع خطة متكاملة في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأن خطة استقبال الشهر الكريم تأتي بعدما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات مع تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المصلين.