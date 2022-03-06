شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لشهر رمضان المبارك.. تنفيذ خطط طوارئ وفرضيات ميدانية لتعقيم الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي 8 فرضيات ميدانية لعمليات تعقيم السجاد والأسطح والأجواء وتوزيع الكمامات وفق ظروف متغيرة ومختلفة داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ وذلك ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان المبارك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة السعودي حسن بن بركات السويهري - حرص الرئاسة على أن تتم عملية التعقيم على أكمل وجه، موضحا أن هذه الفرضيات تأتي ضمن أولويات الإدارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك؛ لرفع كفاءة الفريق الميداني للتعامل مع جميع المتغيرات التي قد تحدثها تطورات جائحة "كورونا"، مع الحفاظ على جودة الخدمة والرقي بها.

وأشار السويهري إلى أن الإدارة نفذت خطط الطوارئ التي تم وضعها مسبقًا، موضحا أنها تأتي ضمن رفع الجاهزية القصوى لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام.

يذكر أن جموع المصلين قد أدوا اليوم صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي وذلك بعد قرار وزارة الداخلية القاضي برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وفق الموقع الرسمى لشئون الحرمين .