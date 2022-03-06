شكرا لقرائتكم خبر عن "الديمقراطى الكردستانى": "ريبر أحمد" الحزب الوحيد مرشحنا لانتخابات رئاسة الجمهورية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت رئيس الكتلة فيان دخيل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن عدداً من المرشحين سيقدمون أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب العراقي بفتح باب الترشيح للمنصب بتصويت 205 نواب مقابل امتناع 62 نائباً في جلسة أمس السبت.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمدد تى حددها الدستور وعدم تجاوزها، وقالت:"لابدَّ من أن يكون هناك توافق بشأن منصب رئيس الجمهورية العراقي للمضي بالعملية السياسية،وأن المدة الدستورية لتقديم أسماء المرشحين للتنافس 3 أيام، ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين سيكون خلال 3 أيام أخرى، والنظر في الطعون 3 أيام أيضا".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من الغد ولمدة 3 أيام.. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت فى وقت سابق بإلغاء ترشح هوشيار زيباري - المرشح السابق للديمقراطي الكردستاني- لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.. وأكدت عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور العراق لعام 2005.