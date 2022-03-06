شكرا لقرائتكم خبر عن “الصناعات العسكرية”: نعمل على إنتاج طائرة مسيرة بأيدي سعودية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد، أن الصناعات العسكرية تعمل على إنتاج طائرة مسيرة بأيدي سعودية.

وأكد خلال فيديو بثته قناة “الإخبارية”، أنه سيتم توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري قبل حلول 2030.

وأضاف أن الشركة تعمل على إيجاد إحدى أكبر مصانع الذخائر عالميًا، وتوطين شتى قطاعات الدفاع.

جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، خلال معرض الدفاع العالمي الذي انطلقت النسخة الأولى منه اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي سيستمر في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، وبمشاركة 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة.

ومن أهم أهداف المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين، دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة، وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.