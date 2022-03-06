شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة بنسبة 13.73% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير “مقياس” ​للربع الأخير من العام 2021م​.

ووفقًا لتقرير الهيئة الذي صدر، السبت، فقد بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 169.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 13.73 %، مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام.

وبلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 104.19 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 3.89 %؛ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021م.

وتصدّرت شركة الاتصالات السعودية STC قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 176.81 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 8.91% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2021.

وتصدرت شركة “زين” قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 164.59 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 6.57% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2021.

وبلغ عدد المدن والمحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس 84 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل لـ 368.69 ميجابت مسجلا تحسنا بنسبة 0.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م.

وسجلت شركة موبايلي أسرع زمن وصول لتطبيقي سناب شات وتويتر، فيما اشتركت شركات الاتصالات السعودية، موبايلي، وزين في سرعة زمن الوصول لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، بينما سجلت شركة زين أفضل أداء بين مقدمي الخدمات، فيما يخص جودة بث الفيديو “يوتيوب” عبر الألياف الضوئية.

كما تصدرت شركة زين قائمة سرعة الوصول لتطبيقي “ويبكس، مايكروسوفت تيمز”، فيما تقاسمت الصدارة مع شركة الاتصالات السعودية في سرعة الوصول في تطبيق زوم، في الوقت الذي سجلت فيه شركة موبايلي أفضل سرعة وصول لبرنامج جوجل ميت.

يذكر أن “هيئة الاتصالات” تسعى من خلال نشر تقرير “مقياس” بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

ويمكن الاطلاع على التقرير من (هنا)