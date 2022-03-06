شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” تتوقع: عاصفة رملية على 9 مناطق الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر عدة مناطق بالمملكة يوم الأربعاء المقبل -بمشيئة الله- بعاصفة رملية. وأوضح المركز، أن العاصفة تؤثر على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والشرقية والرياض. وأشار مركز الأرصاد، إلى أنه سيكشف عن مزيدٍ من التفاصيل عن تلك العاصفة في تقريرٍ خاص لاحقاً.

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