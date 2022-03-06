شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تشغيل المكيفات في البيوت خلال هذه الفترة؟.. خبير طقس يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تشغيل المكيفات في الوقت الحالي، يرجع إلى شعور الشخص بالحر وشدته، فإذا كان الجو حارًا فلا ضرر من تشغيلها.

وكتب المسند عبر حسابه في “تويتر”، أن البعض يسأل هل نُشغل المكيفات في البيوت أم ننتظر.

وأوضح أن هذا مثل من يقول: “أشرب ماء أم أنتظر، إذا عطشت لا تسأل أحداً، والإحساس بالحر من عدمه يرجع لك”.

ليتفاعل معه المغردون مختلفين معه في الرأي، حيث أكد معظمهم أن الجو ما زال باردًا ومن الصعب تشغيل المكيفات الآن لما تسببه من مشكلات صحية.

وغرد حمد المربد قائلًا: “إذا صرت لوحدك ما عندك مشكلة، ولكن المشكلة إذا كنت في مكان معك آخرين مثل مجلس أو مسجد أو غرفة هنا لا يمكن تشغل التكييف”.

وفي وقت سابق توقع المسند، أن موجات البرد الشديدة قد تكون انتهت في معظم المناطق عدا الشمالية، مؤكدًا أن درجة الحرارة تبقى مترنحة بين ارتفاع وانخفاض محسوس خلال شهر مارس.

وأوضح أن العواصف الغبارية الكبرى التي تؤثر على المملكة على نوعين:

1- تظهر عادة في فصلي الشتاء والربيع، وسببها الجبهات الهوائية الباردة، والتي تأتي في مؤخرة المنخفضات الجوية المتوسطية، وتكون قادمة من الشمال الغربي، وهي باردة، وعنيفة، ومثيرة للغبار وقد يستمر تأثيرها أكثر من 48 ساعة.

2 – ارتفاع متوسط درجات الحرارة في مدينة الرياض خلال شهر فبراير 2022م، بما يقارب درجة مئوية واحدة مقارنة بالعام الماضي، وتسجيل 4 حالات غبارية.