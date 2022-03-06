شاهد.. تشييع جثمان الإعلامي المصري إياد داود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شيّع المئات، الأحد، جثمان الإعلامي والفنان المصري الشاب إياد داود، والذي وافته المنية، السبت، عن عمر ناهز 39 عامًا.



وانهارت أسرة وأصدقاء الإعلامي الراحل أثناء خروج الجثمان من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية.

وكشف الكاتب الصحفي خالد داود، شقيق الراحل، السبب الحقيقي وراء وفاته.

وقال داود في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل شهور وكان يتلقى العلاج منها

وإياد داود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داود، وتخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ15 عملا مسرحيا، كما شارك في أعمال عدة تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".