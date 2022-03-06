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وفاة الإعلامي المصري إياد داوود

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الإعلامي المصري إياد داوود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

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توفي الإعلامي المصري إياد داوود، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 39 عاما.

 

وقال شقيق الراحل، الإعلامي والسياسي خالد داوود وفقا لصحيفة "الوطن" إن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس .

 

وإياد داوود مذيع وممثل مواليد عام 1983، تخرج من الجامعة الأمريكية، ودرس مسرح (قسم تمثيل) والإعلام (قسم إذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا.

 

عمل كمدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لمدة ثلاث سنوات، كما عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد)، واشترك بالتمثيل في مسلسل "فض اشتباك" عام 2013، ومسلسل "الداعية" في العام ذاته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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