شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وسائل لتخفيف توتر الأبناء أثناء الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع دخول الاختبارات، يعمل أولياء الأمور جاهدين على توفير البيئة المناسبة لأبنائهم من أجل المذاكرة وزيادة التركيز.

وقد يشعر الكثير من الطلاب بالتوتر والقلق في هذه الفترة، فيرشد الدكتور حسين الشمراني – استشاري طب نمو وسلوك الأطفال – الوالدين إلى بعض النصائح التي تجعلهم يقودون أبناءهم نحو التميز والإبداع، ومن أهمها:

– حاول أن تتحدث معه وتعطيه المجال ليعبر كما يريد.

– أشعره أنك تتفهم توتره وخوفه وأنك مررت بالظروف نفسها سابقًا

– أشعره بحبك؛ احضنه وقبّله أكثر.

– ساعده على تنظيم وقته، والتقليل من المنبهات.

– أكثر من عبارات التشجيع الموجهة له فهي مهمة.

– عوده على بعض التمارين الرياضية فهي تقلل التوتر.

– ساعد ابنك في المراجعة والحفظ فهذا سيقلل من توتره.

– ذكره بأن النوم لساعات كافية يحسين التركيز والتذكر.

– سيطر على مشاعرك تجاهه ولا تتعمد الصراخ في وجهه.

وبدأت مدارس المملكة، اليوم، اختبارات الطلاب للفصل الدراسي الثاني، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.

وسيؤدي الاختبارات 6 ملايين طالب وطالبة في كافة أنحاء المملكة، وستعلن وزارة التعليم نتائجهم الخميس القادم بمشيئة الله.