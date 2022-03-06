شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وسائل لتخفيف توتر الأبناء أثناء الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
مع دخول الاختبارات، يعمل أولياء الأمور جاهدين على توفير البيئة المناسبة لأبنائهم من أجل المذاكرة وزيادة التركيز.
وقد يشعر الكثير من الطلاب بالتوتر والقلق في هذه الفترة، فيرشد الدكتور حسين الشمراني – استشاري طب نمو وسلوك الأطفال – الوالدين إلى بعض النصائح التي تجعلهم يقودون أبناءهم نحو التميز والإبداع، ومن أهمها:
– حاول أن تتحدث معه وتعطيه المجال ليعبر كما يريد.
– أشعره أنك تتفهم توتره وخوفه وأنك مررت بالظروف نفسها سابقًا
– أشعره بحبك؛ احضنه وقبّله أكثر.
– ساعده على تنظيم وقته، والتقليل من المنبهات.
– أكثر من عبارات التشجيع الموجهة له فهي مهمة.
– عوده على بعض التمارين الرياضية فهي تقلل التوتر.
– ساعد ابنك في المراجعة والحفظ فهذا سيقلل من توتره.
– ذكره بأن النوم لساعات كافية يحسين التركيز والتذكر.
– سيطر على مشاعرك تجاهه ولا تتعمد الصراخ في وجهه.
وبدأت مدارس المملكة، اليوم، اختبارات الطلاب للفصل الدراسي الثاني، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.
وسيؤدي الاختبارات 6 ملايين طالب وطالبة في كافة أنحاء المملكة، وستعلن وزارة التعليم نتائجهم الخميس القادم بمشيئة الله.
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