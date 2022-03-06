شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لوزارتي “الصحة” و”الداخلية” للحديث عن مستجدات كورونا‬⁩ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعقد وزارة الصحة، اليوم، بمشاركة وزارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مستجدات فيروس كورونا.

يأتي هذا عقب قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية، أنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم ـ ولله الحمد ـ في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وأكدت أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.