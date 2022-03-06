شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. توافد ضيوف الرحمن لزيارة قبر النبي ﷺ بعد رفع الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توافد ضيوف الرحمن اليوم (الأحد)، على المسجد النبوي لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة “كورونا”.

ونشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، صوراً لتوافد ضيوف الرحمن للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أجواء روحانية، وذلك بعد إلغاء التصاريح التي فرضتها جائحة “كورونا”.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الدعم غير المحدود من قبل القيادة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.