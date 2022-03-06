كل ما تريد معرفته حول راوتر "شاومي" الصاروخي لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق الراوتر Redmi AX5400 الجديد لعشاق الألعاب.



وأوضحت الشركة الصينية أن الراوتر الجديد يوفر سرعة عالية لنقل البيانات تصل إلى 2.5 جيجابت/الثانية عند الاتصال بمنفذ إيثرنت، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في نسخ كميات كبيرة من البيانات من وحدات الذاكرة الشبكية NASأو إليها، ومع ذلك قد لا تدعم كل الأجهزة المتصلة بالشبكة هذه السرعة العالية.

ويزخر الراوتر الجديد بأربعة منافذ توصيل، ويدعم تقنية الواي فاي 6 عبر معيار WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax ومعيار WiFi 802.3 /3u/3ab/3bz.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 4 هوائيات خارجية لكي يتم تغطية الشقق الكبيرة والعقارات العالية بجودة اتصال عالية وسرعة كبيرة في نقل البيانات.

كما يدعم الراوتر الجديد تشغيل شبكة Mesh بحيث يمكن جمع عدة أجهزة راوتر AX5400 في شبكة واحدة، علاوة على أنه يمكن دمج جميع أجهزة الراوتر من شاومي، التي تدعم تقنية الواي فاي 6 في شبكة Mesh واحدة. كما يتعرف الراوتر تلقائيا على الهواتف الذكية من إنتاج شاومي وريدمي.

ويتم تفعيل الوضع الخاص بالألعاب عند تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، ويأتي الراوتر الجديد بأبعاد 241 x 182 x 228 ملم، ويمتاز أيضا بإضاءة RGB، التي تدعم 16 مليون لون، مع الاعتماد على معالج ثنائي النوى من كوالكوم مع ذاكرة سعة 512 ميجابايت.

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة شاومي الهاتف الذكي Redmi K50 Gaming Editionالجديد لعشاق الألعاب.

وتهدف الشركة الصينية من خلال هاتفها الذكي الجديد إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال أزرار الكتف القابلة للإخراج، والتي يمكن تثبيتها في جسم الهاتف الذكي عن طريق 8 وحدات مغناطيسية في حالة عدم الحاجة إليها.

وخلال هذا الهاتف قامت شاومي أيضا بتركيب 4 سماعات وأول محرك اهتزاز "فائق النطاق" في العالم، والذي يقوم بتوليد اهتزازات أقوى بتردد يقع بين 50 و500 هرتز.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات أسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي. وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب إفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18,170 موظف حول العالم، وتقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي طبقًا "لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.

واحتلت المرتبة 468 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2019، والمرتبة 422 في عام 2020، وبلغت شحنات هواتفها المحمولة 125 مليون وحدة في 2019 في المرتبة الرابعة عالميًا.