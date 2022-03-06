بريطانيا تكشف أن الصراع في أوكرانيا قد يستمر شهورا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، الأحد، أن يستمر الصراع في أوكرانيا شهورا، إن لم يكن سنوات.



وأضاف راب في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أن الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار "قوة تحمل استراتيجية" لضمان إخفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وقال: "مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل بوتين في أوكرانيا وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت نحن.. نتحدث عن شهور، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الاستراتيجية على التحمل لأن هذا لن ينتهي في أيام".

وشجبت أوكرانيا والدول الغربية أسباب بوتين ووصفتها بأنها ذريعة لا أساس لها للغزو وفرضت عقوبات شاملة تهدف إلى عزل موسكو وشل اقتصادها.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحدود الأوكرانية البولندية، إنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات و تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 249 مدنيا قتلوا وأصيب 553 حتى يوم الخميس فيما بلغ عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا 1.2 مليون ونزح 160 ألف شخص داخل البلاد.

وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى أربعة ملايين بحلول يوليو تموز.

وحذّرت الأمم المتحدة الأحد، من أن عدد الفارّين من الحرب الروسية الأوكرانية تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق "أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.