جريمة مرعبة.. مجهولون يقطعون رؤوس 5 أفراد من أسرة واحدة بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إقليميون بإمارة أفغانستان الإسلامية، في ولاية"هرات" غرب البلاد أن مهاجمين مجهولين قطعوا رؤوس خمسة أفراد من أسرة واحدة في منطقة أنجيل بالولاية.



وذكر المسؤولون أن الضحايا هم رجل وامرأة وثلاثة أطفال، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال مسؤولو الصحة بمستشفيات الولاية إن الأطفال في سن الرابعة والسادسة والثامنة والمرأة /20 عاما/، بينما الرجل القتيل في سن متقدمة.

ولم يتم الكشف بعد عن الدافع وراء الحادث، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنه تم بدء التحقيق في الحادث.

ومن جهة أخرى، قتلت فتاتان صغيرتان بولاية "بلخ" شمال البلاد، أيضا برصاص مسلحين مجهولين.