طقس اليوم في مصر يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقعات الهيئة العامة الأرصاد المصرية، أن تتأثر البلاد، الأحد، بمنخفض سطحي حراري "خماسيني".



ويعمل هذا المنخفض على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الانحاء، ويؤدي إلى انخفاض في مستوى الضغط الجوي السطحي ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم لتؤثر على القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت أن اليوم سيشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد، فهي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وسانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 09 .