وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة يؤدى اليمين أمام رئيس مجلس النواب

القاهرة - سامية سيد - أدى وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي عثمان عبدالجليل محمد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس "عقيلة صالح " بمدينة القبة.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأحد، قال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، في تصريح نشره المجلس على موقعه بالفيسبوك، إن عبدالجليل أدى اليمين السبت لتعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة باشاغا في جلسة المجلس النواب الخميس الماضي .