شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكا بليبيا: لا يمكن أن تعود طرابلس إلى اضطرابات الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا " ريتشارد نورلاند" على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي .
ورحب نورلاند في التغريدة التي نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا على صفحتها على موقع تويتر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الأحد، بالتزام عقيلة صالح للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
وقال " نورلاند " إنه ناقش مع عقيلة صالح كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن .