شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكا بليبيا: لا يمكن أن تعود طرابلس إلى اضطرابات الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا " ريتشارد نورلاند" على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي .