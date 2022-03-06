شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" بعد رفع الإجراءات الاحترازية: مكة والمدينة فى انتظاركم بشوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، تعليقا على قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”، في تغريدة عبر حسابه في"تويتر" قائلا: "الحمد لله على فضله.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق".

وكانت الجهات المختصة في المملكة أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد-19”.





وقال مصدر بوزارة الداخلية إنه بناء لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

قد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه.