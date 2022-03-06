شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مدير تعليم الرياض: الدراسة في رمضان حضوريًا وفقًا لبرنامج الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي، أن الدراسة في الفصل الثالث وخلال شهر رمضان، ستكون حضورياً حسب البرنامج الذي أقرته وزارة التعليم.

وأضاف الوهيبي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن الدراسة في شهر رمضان امتداد للفصل الدراسي الثالث وستكون حضورية كما هو معلن سابقاً، أما المواعيد فسيتم الإعلان عنها في حينه.

وأوضح الوهيبي، أثناء تفقده للاختبارات في إحدى المدارس، اليوم، أن هناك عودة حضورية كاملة لمليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في الرياض.

وأكد أن المدارس تعمل بشكل مستقر، وأنها بدأت الاستعداد لهذه الاختبارات منذ وقت مبكر، وهناك سهولة في استلام وتسليم الأسئلة، واللجان تعمل بشكل صحيح.

وذكر الوهيبي أن الطلاب يشعرون بالارتياح في لجان الاختبارات، ولديهم استعداد نفسي ممتاز، وهناك الخليج 365 مستمر مع أولياء الأمور لمناقشة كل ما يلاحظونه عن أبنائهم.

وشهدت مدارس المملكة اليوم انطلاق اختبارات الطلاب للفصل الدراسي الثاني، والتي ستستمر لمدة 5 أيام.

وسيؤدي الاختبارات 6 ملايين طالب وطالبة في كافة أنحاء المملكة، وستعلن وزارة التعليم نتائجهم الخميس القادم -بمشيئة الله-.