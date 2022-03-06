شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من اليوم.. إتاحة حجز أداء العمرة في شهر ⁧‫رمضان‬⁩ عبر تطبيقي “اعتمرنا‬⁩” و”توكلنا‬⁩” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، ابتداء من يوم الأحد 3 شعبان.

ويأتي هذا الأمر، حرصا من الوزارة والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن – على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل.

كما دعت جميع مرتادي المسجد الحرام إلى ضرورة الاستمرار بارتداء الكمامات أثناء أداء مناسك العمرة، إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح في حال رغبة ضيوف الرحمن بتغيير الموعد، ثم إعادة الحجز حسب الوقت الجديد المرغوب به، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك.

ونوهت الوزارة أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من (8) إلى (12) فترة ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب، علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات ستتضح عند تقديم الطلب في “اعتمرنا” و “توكلنا”، وذلك بحسب ترميز الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.