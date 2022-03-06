شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ “الخثلان” يوضح حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، موضحاً أنه من كان عليه أيام أفطرها من نهار رمضان، فيُسن له المبادرة إلى قضائها على الفور بعد يوم العيد مباشرة، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة وأحوط للإنسان فإنه لا يدري ما يعرض له.

وأضاف أن له أن يؤخره إلى آخر شهر شعبان، لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: ” كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان”، لأنها كانت منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أنه يستحب أن يكون القضاء متتابعًا، قال بن قدامه رحمه الله: ” لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التتابع في قضاء رمضان؛ لأنه أشبه بالأداء، وفيه خروج من الخلاف لكن هلا يجب”.