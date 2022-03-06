شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: انتهاء موجات البرد الشديدة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن موجات البرد الشديدة قد تكون انتهت في معظم المناطق عدا الشمالية.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن درجة الحرارة تبقى مترنحة بين ارتفاع وانخفاض محسوس خلال شهر مارس.

وتوقع وجود سحب متفرقة تتشكل فوق المناطق الشمالية قد يهطل من بعضها زخات مطرية خفيفة، مع تجمع كتلة الغبار العالق يجثم الآن فوق مناطق المدينة مكة الباحة عسير نجران وجنوبي منطقة الرياض، وجزئياً القصيم.

وأضاف أنه من المتوقع اليوم، أن تنشط الرياح السطحية الغربية والتي قد تثير الغبار على تبوك وشمالي المدينة وغربي حائل الجوف.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.