ما هو أسباب وأعراض الالتهاب المفصلي الروماتويدي الشبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

الالتهاب المفصلي الروماتويدي الشبابي، هو التهاب روماتيزمي مزمن يصيب المفاصل لدى الأطفال الأقل من 16 عاما.



وقالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم لدى الأطفال والمراهقين إن سبب الإصابة بالالتهاب المفصلي الروماتويدي الشبابي غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكنه على أي حال يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية.

يهاجم المرض جهاز المناعة خلايا وأنسجة المفاصل لسبب غير واضح، غير أن الأطباء يرجحون أن الأسباب تكمن في الاستعداد الوراثي، إضافة إلى العوامل البيئية والضغط النفسي.

وتتمثل أعراض الالتهاب المفصلي الروماتويدي الشبابي في تورم واحمرار المفاصل المصابة، والتي تشمل الركبة والكاحل والمعصم والمفاصل الصغيرة لليدين والقدمين، بالإضافة إلى العَرج والشعور بالألم والتعب المستمر والخمول والحمى والطفح الجلدي.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي (كالأدوية المثبطة للالتهابات) والعلاج الطبيعي والوظيفي، وذلك للحيلولة دون تعرض المفاصل للتآكل والتلف، ما ينتج عنه إعاقات حركية تحد من جودة حياة الطفل.