شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. أتربة فى السعودية وغائم فى الإمارات ودافئ فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأحد، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، أن يستمر تأثير الاتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد الى الاجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 00:08 و الجزر الاول عند الساعة 18:04والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء مائل للبروده إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .