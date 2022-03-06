شكرا لقرائتكم خبر عن عضو كنيست عربى: ما حدث فى أوكرانيا فضح ازدواجية الغرب وسياسة الكيل بمكيالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامى أبو شحادة، السبت، الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين التى يتعامل بها الغرب مع الشرق الأوسط والعالم العربى، وذلك فى ضوء الفارق الكبير فى تعامله مع غزو أوكرانيا وما شهدته دول عربية من أهوال.

وقال أبو شحادة، فى تصريح السبت، إن الغرب حارب الشرق الأوسط وما زال يُحاربه ويتعامل معه بنظرة استعلائية استعمارية فيها تمييز عنصرى واضح وساهم فى تدمير جزء كبير منه ضاربًا على ذلك مثالا بما جرى فى العراق إضافة إلى دول أخرى.

وأضاف "يمكن رؤية هذا التمييز وسياسة الكيل بمكيالين تاريخيًا من طريقة تعامل الغرب مع عدد الضحايا الإسرائيليين إذ تعامل معهم بشكل مختلف تمامًا عن العدد الأكبر بكثير من الضحايا الفلسطينيين.. وهذه الازدواجية يمكن رؤيتها الآن فى ردة فعله على الغزو الروسى لأوكرانيا".

وتابع يمكن رؤية ذلك فى تعامله مع قضية اللاجئين الناجمة عن هذا الغزو وضحاياه فى أوكرانيا.. وللأسف رأينا تصريحات مباشرة فى هذا الموضوع وعنصرية واضحة فى عدد لا يستهان به من الصحفيين والإعلام الأجنبى إذ يقولون صراحة أن الأمر مختلف هذه المرة فالحديث عن لاجئين أوروبيين.. لونهم أبيض وعيونهم زرقاء".

وأضاف "هذا يعنى أن العقلية العنصرية مازالت مُستشرية فى عقول هؤلاء، وللأسف هذه السياسة تضرب بعرض الحائط ميثاق حقوق الإنسان وسيكون لها أبعاد سلبية جدًا على الساحة الدولية".