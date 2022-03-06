شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة الأمن.. عصابات السرقة تحت تهديد السلاح والسطو على المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام، ملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في مختلف مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، تم القبض على مواطن ارتكب حوادث سرقة تحت تهديد السلاح، كذلك تم الإطاحة بمقيم يحمل الجنسية السورية، سرق مبلغا ماليا بعد سطوه على شقة سكنية.

وتم أيضاً القبض على 3 مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السورية سرقوا 7 معدات ثقيلة متوقفة في أحد الأحواش لتفكيكها وبيع أجزائها.

كذلك تم القبض على 3 مواطنين سطوا على محلين تجاريين تحت تهديد السلاح.

كما تمكن رجال الأمن من ضبط مواطن و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية اتخذوا من شقة سكنية موقعا لتزييف العملة ضبطت بحوزتهم عملة مزيفة ومعدات.