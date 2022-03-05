شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «الحج والعمرة» بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة، بيانًا عاجلًا بعد قرارات إلغاء الإجراءات الإحترازية، بشأن الحصول على تصاريح العمرة وزيارة النبي – صلى الله عليه وسلم-.

وقالت “الحج والعمرة” في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بناء على ما رفعته الجهات المختصة ونظرا للتقدم- ولله الحمد- في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات تقرر إلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم التعامل به في المسجد النبوي الشريف وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف البيان أنه :” سوف تستمر التصاريح لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيايبة وتخفيف الازدحام”.

وكان مصدر في وزارة الداخلية أعلن إلغاء معظم الإجراءات الاحترازية، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ثانياً: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

ثالثاً: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

رابعاً: عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

خامساً: يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

سادساً: إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

سابعاً: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).