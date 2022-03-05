شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: الانتهاء من دعوة عمالية لمقيم بمبلغ 400 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عسير هادي الشهراني، أن إدارة التسوية الودية أنهت وأنجزت دعوة عمالية بمبلغ أكثر 400 ألف ريال لمقيم وهذه ليست أول قضية صلح.

وقال الشهراني “لدينا عدد كبير من القضايا يقوم عليها فريق عمل متخصص في إدارات التسوية الودية في فرع منطقة عسير”، وفقا لـ”الإخبارية”.

وتابع أنه قبل بضعة أشهر تم إعادة مبلغ لموظف بأكثر من 12 مليون ريال وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوي الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.