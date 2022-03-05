العاهل الأردنى يدعو قطاع النقل والخدمات اللوجستية لبناء شراكات مع مصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم السبت، أهمية أن تتضمن خارطة الطريق لقطاع النقل والخدمات اللوجستية فى البلاد، كيفية الاستثمار فى مشاريع الربط الإقليمى مثل السكة الحديد، والبناء على شراكات المملكة الاستراتيجية مع مصر والسعودية والعراق.

جاء ذلك خلال متابعة الملك عبد الله الثانى، لأعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، المنعقدة فى الديوان الملكى الهاشمى تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار العاهل الأردنى إلى ضرورة تحديد الأولويات بوضوح للمضى إلى الأمام ولمتابعة الإنجاز، داعيا المشاركين إلى تقديم توصيات مباشرة خلال انعقاد فترة الورشة حول الإجراءات السريعة التى تستطيع الحكومة اتخاذها، وعدم الانتظار إلى حين استكمال أعمال الورشة لتقديم هذه المقترحات.

كما أكد أهمية تسهيل الإجراءات والتشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى لتعزيز مساهمة قطاع التعدين فى دعم الاقتصاد الوطنى، فضلا عن بناء قاعدة معلوماتية للقطاع.