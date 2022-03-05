شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلق نشاط سفارتها لدى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تعليق نشاط سفارتها لدى أوكرانيا، بصورة مؤقتة بسبب الظروف الأمنية التى تشهدها البلاد.

وأوضحت السفارة الجزائرية لدى أوكرانيا، فى بيان لها، اليوم السبت، أنه تم إغلاق مكاتبها، وتعليق خدماتها بداية من اليوم.

ودعت السفارة جميع مواطنيها إلى الاتصال معها ومع سفارات الجزائر فى كل من بولندا، والمجر ورومانيا لتقديم المساعدة لهم، ومحاولة تنظيم رحلات إجلاء إلى الأراضى الجزائرية.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها العاشر فى ظل استمرار القتال فى عدد من المدن، وفى الوقت الذى أدانت فيه أوكرانيا رفض حلف الناتو تطبيق منطقة حظر طيران، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار فى منطقتين لخروج المدنيين، بينما استمرت الولايات المتحدة والحلفاء فى تقديم الدعم العسكرى لكييف.

وأدان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، رفض حلف شمال الأطلسى (الناتو) تطبيق منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، فى خطاب عبر حسابه على فيس بوك: "الناتو تعمد عدم تغطية أجواء أوكرانيا"، وأضاف أن "دول الناتو أوجدت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدى إلى عدوان روسى ضد الحلف".

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه فى الوقت الذى يشتد فيه القتال بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جهودهم لمنح الجيش الأوكرانى الأسلحة لمنحه فرصة مقاتلة عدوًا يتفوق عليه كثيرًا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع للصحفيين، إن "الجانب الروسى يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، بدء نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".