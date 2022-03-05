شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية التونسية تعلن إحباط مخطط "إرهابى" واعتقال امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، عن إحباط ما قالت إنه "مخطط إرهابى لعنصر تكفيرى نسائي"، والقبض على امرأة.

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بحسب"الشرق بلومبرج" أن المرأة المتورطة سبق أن قضت عقوبة السجن لتورطها فى قضية "ذات صبغة إرهابية".

وأوضحت الوزارة التونسية أن المخطط كان يتمثل فى "اختطاف أبناء بعض منتسبى المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين فى قضايا إرهابية"، مضيفة أن المرأة كانت تخطط أيضاً لتنفيذ "عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته".