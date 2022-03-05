شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ماذا قال وزير الصحة بعد رفع الإجراءات الاحترازية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل على قرارات رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا

وقال الجلاجل، عبر حسابه في “تويتر”: “واجهنا في المملكة الجائحة بنجاح.. وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشاراً، دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط، وهذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين”.

وأضاف “يأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة، لنعود متقاربين بعد تباعد.. أدام الله علينا الصحة والأمان”.