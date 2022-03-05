شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم.

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