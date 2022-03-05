شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: حافظ على هويتك.. تحفظ حقوقك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية من الفقدان أو الضياع.
وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر “تويتر”: “بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على المحافظة عليها”.
وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “حافظ على هويتك.. تحفظ حقوقك”، في إشارة وتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية.
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