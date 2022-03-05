شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: حافظ على هويتك.. تحفظ حقوقك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الحفاظ على بطاقة الهوية الوطنية من الفقدان أو الضياع.

وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر “تويتر”: “بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على المحافظة عليها”.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “حافظ على هويتك.. تحفظ حقوقك”، في إشارة وتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية.