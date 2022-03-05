شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية عنيفة حتى الثلاثاء والأربعاء أجواء صيفية بامتياز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أفادت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي كله، داعية الجميع لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وتعليمات الجهات المعنية.

فيما توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، أن يشهد الأسبوع الحالي نشاطا كبيرا للمنخفضات الخماسينية الربيعية الحارة والجافة.

وأشار العصيمي إلى أن المنخفض الأول يؤثر غدا الأحد وجزء من الاثنين، والمنخفض الثاني الأكثر قوة متوقع يومي الأربعاء والخميس مع انخفاض شديد في الضغط السطحي ورياح عاصفة مثيرة للغبار الكثيف شمال المملكة.

وأضاف “العصيمي”: يتزامن مع تأثير المنخفضات الخماسينية ارتفاع كبير في درجات الحرارة وخصوصا مع التنظيم غير الجيد للغلاف الجوي وابتعاد محور الكتل الباردة وجفاف الطقس.

وتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء القادم 37 درجة في جهات من الوسطى والشمالية وهي أجواء صيفية تحدث للمرة الأولى منذ 5 أشهر.