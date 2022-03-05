شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة «النووية»: نراقب عن كثب الحرب الأوكرانية وليس هناك تلوث إشعاعي بأجواء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنها تراقب أوضاع المحطات النووية وسلامتها في أوكرانيا، لافتة إلى أن جميع بيانات قراءات الرصد الآنية من محطات الشبكة الوطنية تشير أن ليس هناك تلوث إشعاعي بأجواء المملكة.

وطبقا لصحيفة “الوطن”؛ فقد تلقت الهيئة معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود حريق وقصف متبادل في موقع محطة زابرويسيا النووية، التي تتألف من ستة مفاعلات، وأن أنظمة السلامة مازالت تعمل كالمعتاد ولا يوجد أي تغير في المستويات الإشعاعية.

مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أوردت معلومات من خلال هيئة الرقابة النووية الأوكرانية، تفيد بأن الأوضاع في محطة تشيرنوبيل النووية القديمة مازالت مستقرة.

كما تعمل الهيئة على مراقبة المستويات الإشعاعية في المملكة من خلال محطات الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر.

وأكدت الهيئة أن محطات الشبكة الوطينة تبلغ حاليا 140 محطة رصد إشعاعي جاري توسعتها خلال هذا العام لتصل إلى 240 محطة.