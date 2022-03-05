شكرا لقرائتكم خبر عن مدون تقني: لا يوجد خصوصية مع الإنترنت وشركة واتساب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المدون التقني محمد حدائدي، أنه لا يوجد خصوصية مع الإنترنت، مؤكداً أن شركة “واتساب” تحفظ المحادثات لديها حتى لو تم حذفها من التطبيق.
وقال المدون حدائدي، وفقا لـ “الإخبارية”، إن خصوصية المستخدمين معرضة للتجسس بسبب الإنترنت.
وأضاف أن جميع التطبيقات تحتفظ ببيانات المستخدمين من أجل بيعها للشركات.
وأشار حدائدي إلى أنه بمجرد اتصال هاتفك الذكي سواء جوال أو جهاز كمبيوتر، على الإنترنت فأنت معرض للكشف عن بياناتك، بما فيها البيانات والرسائل بتطبيق واتساب.
وتابع أن الشركة تحفظ المحادثات لديها حتى لو تم حذفها من التطبيق، لأن الفترة الحالية هي فترة تجارة تبادل البيانات.
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