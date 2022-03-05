شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسي الليبي" يؤكد حرصه على تحقيق رغبة الليبيين بإجراء انتخابات ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرصه على تحقيق رغبة 8ر2 مليون مواطن ليبي في إجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة.



ورحب المنفي - وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا في هذا الإطار إلى بيان الدول الخمس الداعم للمبادرة.



يذكر أن الأمريكية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اقترحت إنشاء لجنة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومقره طبرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس، في محاولة للتقريب بين الأطراف.



وقالت وليامز: "أرسلت إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية".



واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من 15 مارس للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".