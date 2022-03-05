شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المرور» بشأن مخالفات لوحات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور، أن نظام الرصد الآلي يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “احرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية في المملكة، لسلامتك وسلامة سالكي الطريق”. وفي وقت سابق، دعت الإدارة العامة للمرور سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب موجة الغبار الحالية. وأكدت أن الفيديوهات المتداولة لحوادث مرورية قديمة وتمت مباشرتها في حينه من الجهات المختصة. وقالت إدارة المرور أن القنوات الرسمية هي المصدر الوحيد للأخبار الموثوقة. وشهدت عدة مناطق بالمملكة في وقت سابق، موجة غبار وأتربة مثارة أدت إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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