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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب (260) كيلو جرامًا من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ضبطت (19) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (260) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر.
وأضاف أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
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