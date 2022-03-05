شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تكشف عن الحد الأدنى لاستخراج التصاريح للأطفال عبر «اعتمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج و العمرة، عن الحد الأدنى لأعمار الأطفال المسموح لهم بإصدار تصاريح عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، مشيرة إلى أن العمر هو 5 سنوات.

وأكدت “الحج والعمرة” أنه لا يُسمح بدخول من هم دون سن الـ 5 سنوات، وذلك بحسب الاشتراطات الصحية والاحترازية المعلنة.

وشددت على أن بعض الموجودين في المملكة قد حصل أطفالهم على لقاح كورونا بعمر خمس سنوات، وبات بإمكانهم استخراج التصاريح اللازمة.

وكانت الحج والعمرة قد كشفت في بيان سابق أنه لا يشترط عمر معين للمعتمرين والزوار لدخول الحرمين الشريفين، وإنما يشترط فقط ظهور حالة “محصّن” في تطبيق “توكلنا”.